На городской трассе в Баку (Азербайджан) проходит очередной этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 4 июня, в 15:00 по московскому времени состоится вторая свободная практика. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Первая тренировка состоялась сегодня утром, лучшее время в ней показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Со вторым результатом финишировал Шарль Леклер из «Феррари», третьим стал его напарник Карлос Сайнс. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал лишь седьмым, его партнер Валттери Боттас — 10-м. Россиянин Никита Мазепин показал последнее, 20-е время.

Третья тренировка и квалификация запланированы на завтра, гонка пройдет в воскресенье. После победы в Монако лидером личного зачета пилотов идет Ферстаппен.