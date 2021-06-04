Народный артист РФ Филипп Киркоров посетил тренировку сборной России по футболу накануне товарищеского матча с Болгарией.

«Перед тренировкой на базу приехал Филипп Киркоров. Пообщался с главным тренером Станиславом Черчесовым, игроками, персоналом. Обменялись подарками и сувенирами», — сообщил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров, которого цитирует «Чемпионат».

Напомним, товарищеский матч будет проходить в Москве на «ВТБ Арене» завтра, 5 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени. Киркоров будет исполнять гимн России перед началом встречи.

Игра с Болгарией будет закрывать подготовку сборной России к Евро-2020, который стартует 11 июня и продлится до 11 июля.