Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил состояние защитника Марио Фернандеса и полузащитника Дениса Черышева.

На сборе в Австрии футболисты тренировались по индивидуальной программе, а также пропустили товарищеский матч с Польшей. По словам Черчесова, они уже приступили к полноценным тренировкам и сегодня работали с командой.

«Оценим сегодняшнюю работу, послушаем врачей. Каждому игроку надо готовиться. Если будет возможность, то дадим им время сыграть. Желание с возможностями иногда расходятся. Но и первый, и второй уже набирают кондиции», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021-го. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля, на групповом этапе Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.