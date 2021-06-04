Петербургский «Зенит» объявил о продлении контракта с легким форвардом Матеушем Пониткой.

«Зенит» очень профессионально относится к нам, во всем есть поддержка и забота обо мне и о моей семье. Мы счастливы здесь. Я счастлив, что ещё три года мы с семьей будем здесь в этом прекрасном Санкт-Петербурге. Я очень благодарен всей организации, генеральному директору, спортивному директору, тренеру за доверие и веру в меня», — прокомментировал Понитка.

Польский баскетболист провел в «Зените» два сезона, в ходе которых отыграл 84 матча: 52 — в Евролиге, 32 в Единой лиге ВТБ. В среднем он набирал по 8,6 очков (всего 719 очков в двух турнирах). Перед началом прошлого сезона Понитку назначили капитаном петербургской команды.

До перехода в «Зенит» баскетболист выступал в России за «Локомотив- Кубань», а также за ряд европейских клубов.