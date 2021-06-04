На этапе Формулы-2 в Баку (Азербайджан) завершилась квалификация, по итогам которой два лучших результата показали пилоты команды «Хайтек» Лайам Лоусон и Юри Випс.

Третье время продемонстрировал гонщик «Премы» Оскар Пиастри, а его напарник россиянин Роберт Шварцман стал лишь десятым. Согласно регламенту, он будет стартовать с поула в завтрашней утренней короткой гонке. В основной гонке Роберт займет позицию согласно результату квалификации.

На данный момент лидером личного зачета идет китайский пилот Чжоу Гуаньюй, набравший 68 очков. Второе место занимает Пиастри (52), третье — француз Тео Пуршер (47). Шварцман (30) занимает шестое место.

Первая короткая гонка в Баку пройдет завтра, 5 июня, в 10:25 мск, вторая — в 16:40. Воскресная гонка стартует в 11:45.