Сборная России по футболу встретится с Болгарией в товарищеском матче. Игра будет проходить в Москве на «ВТБ Арене» сегодня, 5 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет «Первый канал». Игра попала в эфир из-за раннего вылета хоккейной сборной России с чемпионата мира после поражения от канадцев.

Накануне матча полноценные тренировки провели защитник Марио Фернандес и полузащитник Денис Черышев, которые ранее работали по индивидуальной программе и пропустили матч с Польшей. Россияне встречалась с поляками в контрольной игре 1 июня и не выявили победителя — 1:1. Ворота российской команды занимал Антон Шунин, затем его сменил Матвей Сафонов. По словам главного тренера Станислава Черчесова, Шунин будет основным вратарем на Евро-2020.

Чемпионат Европы стартует 11 июня и продлится до 11 июля.