Правый защитник «Спортинга» Валентен Розье может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Как сообщает A Bola, наставник лиссабонской команды Рубен Аморим не заинтересован в услугах 24-летнего француза. Помимо «Спартака», на него претендуют клубы из Франции и Турции. Приобрести Розье хочет «Бешикташ», за который игрок выступал в минувшем сезоне на правах аренды. При этом турецкий клуб не готов удовлетворить финансовые запросы «Спортинга», в то время как «Спартак» согласен заплатить 5 миллионов евро.

Красно-белые пока не сделали официальное предложение, так как ждут решение главного тренера команды Руя Витории.

Розье перешёл в «Спортинг» из «Дижона» в 2019 году. В минувшем сезоне он отыграл 33 матча в турецкой Суперлиге за «Бешикташ», забил один гол и отдал шесть результативных передач.