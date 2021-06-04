В Риге (Латвия) продолжается чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 5 июня, состоятся полуфинальные матчи: сборная США сыграет с Канадой, Финляндия — с Германией.

Обе встречи будут проходить на главном стадионе турнира — «Арене-Рига». Матч США — Канада стартует в 14:15 по московскому времени, Финляндия — Германия — в 18:15.

Четвертьфинальные встречи состоялись в четверг, 3 июня. Сборная Канады в овертайме обыграла Россию со счетом 2:1, американцы уверенно разгромили словаков — 6:1. Сборная Германии по буллитам дожала Швейцарию — 3:2, а финны оказались сильнее чехов — 1:0.

Победители сегодняшних матчей встретятся в финале, который состоится завтра, 6 июня.