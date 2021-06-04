Лондонский «Челси» объявил о продлении контракта с главным тренером Томасом Тухелем на два года.

Подробности сделки не уточняются, однако ранее в СМИ появилась информация, что после победы в Лиге чемпионов договор был автоматически пролонгирован до 2024 года.

Напомним, Тухель возглавил «Челси» зимой текущего года и привел команду к победе в Лиги чемпионов. Финальный матч против «Манчестер Сити» стал для него лишь 30-м у руля команды. Лондонцы победили со счетом 1:0, единственный гол забил забил полузащитник Кай Хаверц.

В Английской Премьер-Лиге «Челси» занял четвертое место, а также дошел до финала Кубка Англии, где проиграл «Лестеру» со счетом 0:1.