Лондонский «Челси» объявил о продлении контракта с главным тренером Томасом Тухелем на два года.
Подробности сделки не уточняются, однако ранее в СМИ появилась информация, что после победы в Лиге чемпионов договор был автоматически пролонгирован до 2024 года.
Напомним, Тухель возглавил «Челси» зимой текущего года и привел команду к победе в Лиги чемпионов. Финальный матч против «Манчестер Сити» стал для него лишь 30-м у руля команды. Лондонцы победили со счетом 1:0, единственный гол забил забил полузащитник Кай Хаверц.
В Английской Премьер-Лиге «Челси» занял четвертое место, а также дошел до финала Кубка Англии, где проиграл «Лестеру» со счетом 0:1.
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