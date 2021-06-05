Казанский УНИКС и московский ЦСКА сегодня, 5 июня, начинают финальную серию Единой лиги ВТБ. Первая игра будет проходить в Казани на арене «Баскет-Холл» и начнется в 19:30 мск.

Серия продлится до трех побед: вторая игра также состоится на площадке УНИКСа в понедельник, 7 июня. Третий матч будет проходить в Москве 10 июня. Если понадобится четвертая встреча, она состоится в столице, а пятый матч вновь пройдет в Казани.

В полуфинале «армейцы» выбили из борьбы петербургский «Зенит», выиграв серию со счетом 3-1. УНИКС в трех матчах разобрался с «Локомотивом-Кубань».

Напомним, в прошлом сезоне трофей не разыгрывался из-за пандемии коронавируса. До этого победителем Единой лиги ВТБ десять раз становился ЦСКА: лишь в сезоне-2010/11 «армейцы» в финале уступили «Химкам».