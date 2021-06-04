Шведский миллиардер Йохан Элиаш избран президентом Международной федерации лыжного спорта (FIS). Решение было принято в пятницу, 4 июня, на 52-м конгрессе организации.

Кандидатуру Элиаша выдвинула британская федерация лыжного спорта. Также на вакантное место претендовали представитель Лыжной федерации Швеции Матс Орьес, представитель швейцарской ассоциации Урс Леманн и представительница Королевской федерации лыжного спорта Бельгии Сара Льюис.

Ранее президентом FIS был 77-летний швейцарец Джанфранко Каспер, возглавлявший организацию с 1998 года.

59-летний Элиаш — шведский бизнесмен-миллиардер, председатель и исполнительный директор компании Head, производящей спортивные товары. Также он является специальным представителем премьер-министра Великобритании. Входит в совет директоров Equity Partners, Aman Resorts, London Films, Фонда возобновляемых источников энергии и окружающей среды, Longleat.