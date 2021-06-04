Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе вошла в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Решение об этом было принято в пятницу, 4 июня, на 52-м конгрессе организации.

В совет также вошли еще 15 кандидатов. Кроме того, на конгрессе был избран новый президент FIS: им стал 59-летний шведский предприниматель-миллиардер Йохан Элиаш.

Напомним, Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. С февраля 2020-го она также возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России, сменив на руководящем посту предпринимателя Андрея Бокарёва.

Во время своей спортивной карьеры Вяльбе выиграла золотые медали Олимпиад в Альбервилле-1992, Лиллехаммере-1994 и Нагано-1998 в эстафетных гонках. Также она является 14-кратной чемпионкой мира.