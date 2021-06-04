Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес показал лучший результат на второй свободной практике в рамках гоночного уикенда «Формулы-1» в Баку — Гран-при Азербайджана.

Лучший результат Переса — 1:42.115. На 0,1 секунды хуже с кругом справился партнер Переса по команде Макс Ферстаппен. Больше одной секунды лидеру проиграл британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон — он лишь 11-й по итогам второй сессии свободных заездов.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин показал 18-е время, уступив 3,448 секунды лидеру. Ниже него — Николас Латифи из «Уильямс» и напарник Мик Шумахер из «Хааса».

На первой свободной практике лучший результат показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», на второй позиции финишировал Шарль Леклер. Никита Мазепин финишировал с худшим временем.