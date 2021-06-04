Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос о возможном увольнении Валерия Брагина с поста главного тренера сборной России по хоккею из-за вылета от Канады в 1/4 финала ЧМ-2021.

Слова Третьяка цитирует агентство ТАСС.

«Думаю, что он должен продолжать свою работу, мы же не можем менять тренеров как перчатки«, — сказал Третьяк, подчеркнув, что человеку нужно верить.

По словам главы ФХР, впереди у команды Олимпийские игры и тренер должен посмотреть, что было сделано неправильно. «Ждем, что тренер скажет», – сказал Третьяк.

Напомним, сборная России вышла из группы на ЧМ-2021 в Латвии с первого места и считалась фаворитом матча против Канады, однако не сумела выйти в полуфинал, проиграв в овертайме.