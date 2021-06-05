На городской трассе Баку сегодня, 5 июня, состоятся третья свободная практика, а также квалификация итоговой гонки Гран-при Азербайджана, очередного этапа Формулы-1.

Начало третьей свободной практики назначено на 12:00 по московскому времени. Спустя несколько часов, в 15:00 по мск начнется квалификация, по итогам которой станут известны позиции пилотов на стартовой решетке итоговой гонки.

Первые две сессии свободных заездов остались за пилотами команды «Ред Булл». Первую практику выиграл голландец Макс Ферстаппен, вторая практика успешно завершилась для мексиканца Серхио Переса. Россиянин Никита Мазепин из команды «Хаас» сначала занял 20-е место в первой практике, а затем финишировал 18-м во второй практике.

На воскресенье, 6 июня, запланирована итоговая гонка уикенда.