Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко может покинуть команду в летнее трансферное окно.

В телеграм-канале журналиста и инсайдера Нобеля Арустамяна появилась информация, что Комличенко близок к переходу в «Ростов» по арендному соглашению, в которое включено право выкупа. Также информацию подтверждает портал «Чемпионат», ссылаясь на собственные источники. Сообщается, что переговоры по трансферу Комличенко уже почти завершились.

Напомним, Николай Комличенко перешёл в «Динамо» в 2020 году. До этого он воспитывался в академии «Краснодара», а затем ушёл в чешский клуб «Млада-Болеслав», в составе которого стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. В сезоне-2020/21 Комличенко сыграл в 25 матчах чемпионата России и забил 4 мяча, 3 из которых — с пенальти.