Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» не подтвердил своё участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Единой лиги ВТБ.

«В лигу поступило официальное письмо, в котором «Химки» уведомили руководство лиги о том, что не могут подтвердить своё участие в сезоне-2021/22 из-за отсутствия финансовых гарантий», – сообщили в пресс-службе турнира.

Ранее стало известно, что у «Химок» нет подтверждённого финансирования на сезон-2020/21. Это сообщил генеральный директор «Химок» Павел Астахов. В СМИ поступала информация, что у клуба также есть задолженности по зарплате перед игроками.

В сезоне-2020/21 «Химки» финишировали седьмыми в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и выбыли в 1/4 финала.