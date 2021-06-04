Российская фигуристка, чемпионка мира и вице-чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о том, какие цели ставит перед собой в олимпийский сезон.

В интервью Бетине Поповой на ПМЭФ для канала TeleSport Туктамышева отметила, что она хочет показать в новом сезоне новую версию себя, улучшенную, а также побить какой-нибудь личный рекорд. По мнению фигуристки, все, что должно случиться, произойдёт.

«Для меня одна цель – это не про попадание на Олимпийские игры, о чем вы подумали. Моя цель – выложиться в этом сезоне настолько, чтобы я точно понимала: неважно, какой будет расклад, но я сделала все, сделала максимум, чтобы попасть на Олимпийские игры», — сказала фигуристка.

За свою карьеру Елизавета Туктамышева ещё ни разу не принимала участия в Олимпийских играх.