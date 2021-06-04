Российская фигуристка, чемпионка мира и вице-чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о своей новой произвольной программе, которую будет катать в олимпийском сезоне.

В интервью Бетине Поповой на ПМЭФ для канала TeleSport Туктамышева отметила, что постановщиком новой произвольной программы стал Никита Михайлов, который ранее ставил ей короткую под Билли Айлиш.

«Музыка мне безумно нравится, но мы её ещё не до конца доработали, а хочется миру представить вариант, который будет окончательным. Это будет классическая Лиза, но в более интересном виде», — отметила Туктамышева, подчеркнув, что постановка получилась очень классной и весёлой.

«Я чувствую, что буду кайфовать в олимпийском сезоне от этой программы», — отметила Туктамышева.