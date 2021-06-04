Правила выбора парфюмерной продукции

Выбор парфюма – задача ответственная, от результата ее решения зависит настроение. Выбор подходящего парфюма у всех разный. Часто мы не знаем, как использовать духи или выбираем духи, которые нам не подходят. Однако, если вы последуете следующим советам, вы сможете найти идеальный парфюм для вас.

Советы по выбору и использованию парфюмерии

В первую очередь выберите парфюмерную марку, подходящую вам как по цене, так и по качеству. Большой каталог туалетной воды известных брендов, в том числе парфюм марки Hugo Boss, можно посмотреть в электронном каталоге магазина Makeupstore.ru.

Выбирайте те ароматы, которые актуальны в определённое время года. Сейчас популярны нежные, лёгкие, восточные и сладкие ароматы.

Решите, какие духи вы хотите использовать. Это могут быть популярные бренды, которые нравятся всем вашим друзьям, или индивидуальный, неизвестный аромат.

Выберите парфюмерную концентрацию, которая вам больше всего подходит. Выберите духи, которые держатся долго и не наносите слишком много духов на кожу.

Необходимо правильно хранить духи. Невскрытые бутылки хранятся в тёмных местах до трёх лет, а открытые – до полутора лет. По истечении срока годности духи выветриваются или меняют запах. Запахи меняются в зависимости от того, что вы едите, к примеру, алкоголь и специи усиливают запахи.

Чтобы аромат был более стойким, его рекомендуется сочетать с лосьонами и гелями из этой же линейки.

Не стесняйтесь экспериментировать. Женщины могут носить даже лёгкие мужские ароматы. Не ограничивайтесь одной парфюмерией. За день можно менять несколько ароматов. Покупайте разные духи и получайте удовольствие!

На свидание выберите аромат, который заставит вас и вашего любимого чувствовать себя комфортно. Не нужно наносить духи только на шею, наносите на другие активные точки тела. Не используйте духи на одежде, так как они не доставят коже более ароматный запах.

Будьте осторожны при использовании духов в интимных зонах. Нежная кожа реагирует на это раздражением. Будьте женственны и позвольте своей внутренней сущности выбирать духи и время от времени менять их.

Покупая духи в подарок, ориентируйтесь на возраст, статус и образ жизни человека. По возможности заранее узнайте, какие духи человек хотел бы получить в подарок. Это поможет выбрать правильное направление аромата.