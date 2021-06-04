Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о том, как работает над восстановлением четверного прыжка.

В интервью Бетине Поповой для Telesport Туктамышева отметила, что работает над восстановлением квада, начала делать это ещё на сборах в Кисловодске. «Понимаю, что он обязательно нужен в олимпийском сезоне. Ещё понимаю, что, скорее всего, нужно будет несколько четверных, но пока что у меня в голове сидит один», — сказала спортсменка, отметив, что почти уверена в том, что это случится.

«Мой лутц, конечно, ещё очень сырой и недоделанный. Но у нас Миша Коляда учит четверной лутц, Андрей Лазукин возвращается в спорт очень активно – и уже прыгает и четверной лутц, и четверной тулуп», — рассказала Туктамышева, отметив, что и Евгений Семененко в прошлом сезоне прыгал квад-лутц на тренировках.

«Я соревнуюсь с маленькой Лизой внутри себя, которая не хочет крутить четверные, боится. У меня каждый раз с ней борьба на тренировках», – рассказала Туктамышева.