Глава Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе высказалась о своем избрании в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В интервью ТАСС Вяльбе отметила, что она готова вывести лыжный спорт на новый уровень.

«Буду представлять интересы лыжных ассоциаций всех стран и способствовать тому, чтобы FIS сохраняла статус одной из ведущих международных федераций и продолжала успешно развиваться», — сказала глава ФГЛР, подчеркнув, что она будет поддерживать создание равных возможностей для всех членов семьи FIS.

«Интересы спортсменов будут в центре моего внимания. Также буду выступать за эффективное управление FIS», — отметила Вяльбе.

Напомним, вместе с Вяльбе в совет вошли еще 16 кандидатов.