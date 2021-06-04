Российская теннисистка Яна Сизикова может попасть в тюрьму на 10 лет из-за якобы намеренного проигрыша в парном матче на «Ролан Гаррос» в 2020 году.

Об этом сообщил ее адвокат Фредерик Бало, его слова цитирует портал РИА Новости.

Сегодня стало известно, что Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше турнира. Исходя из заявлений местной прокуратуры, теннисистку подозревают в коррупции в спорте, а также в организованном мошенничестве.

«Пять лет тюрьмы. И поскольку это статья об организованном мошенничестве, то тут может идти речь о 10 годах тюрьмы. Это абсолютно непропорционально раскладу, это абсолютно непропорционально фактам, учитывая, что она ничего не совершала и абсолютно невиновна», — сказал адвокат.