Стало известно, что Елена Вяльбе успешно прошла выборы в совет FIS и сумела войти в чисто участников с последнего, 16-го проходного места. Однако это может помешать ей участвовать в выборах в Государственную думу РФ.

Ранее Елена Вяльбе выиграла праймериз партии «Единая Россия» в Ивановской области, она набрала более 80 тысяч голосов и может возглавить партийный список на выборах в сентябре.

В то же время и з-за санкций WADA в адрес российского спорта российские государственные деятели не могут занимать места в международных федерациях.

Также WADA наложил ряд ограничений на выезды чиновников на международные соревнования. Став депутатом Госдумы нового созыва, Елена Вяльбе не сможет посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Если Вяльбе не включат в партийные списки на выборы в Госдуму или же она откажется от мандата в пользу другого кандидата и не станет депутатом после выборов — то никакого конфликта возникнуть не должно. Однако если

Бывали ли случаи за последний год, когда российскому чиновнику все же удавалось занимать пост в международных федерациях? Еще во время введения санкций возникли вопросы, как быть с главой ФИДЕ Аркадием Дворковичем, который долгое время работал госслужащим и даже занимал пост Заместителя председателя правительства Российской Федерации. Однако к 2018 году Дворкович ушёл с поста вице-премьера и только после этого стал президентом ФИДЕ: чиновником на тот момент он не являлся, как и не является сейчас, когда санкции WADA действуют.

Напрямую из-за санкций WADA в 2021 году своего поста в совете Международной федерации хоккея (IIHF) лишился президент ФХР Владислав Третьяк — он сейчас является депутатом Госдумы. Если Вяльбе все же решит быть депутатом, то ее может ждать аналогичный сценарий.