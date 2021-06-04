Российский теннисист Даниил Медведев обыгран представителя США Райлли Опелку и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

Соревнования проходят в Париже, матч Медведева и Опелки состоялся на корте Сюзанн Ленглен в центре «Ролан Гаррос». Счёт по сетам 6:4, 6:2, 6:4 в пользу россиянина. Игра заняла у теннисистов 1 час и 39 минут.

На счету Медведева 10 подач навылет, а также четыре двойных ошибки. Его соперник сделал всего пять эйсов за игру, а также в два раза меньше ошибался на подаче.

Отметим, впервые в карьере Даниил Медведев одержал три подряд победы на «Ролан Гаррос», ранее он не проходил дальше первого круга.

Следующим соперником Даниила Медведева станет победитель матча Кристьян Гарин (Чили) — Маркос Гирон (США).