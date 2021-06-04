Российский автогонщик команды «Хаас» Никита Мазепин поделился впечатлениями от участия в пятничных свободных заездах в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1.

«Я правда получил сегодня удовольствие. Думаю, мы в хорошем положении, сделали ряд важных шагов вперёд», — сказал Мазепин, чьи слова приводит пресс-служба команды. По словам гонщика, машина нехорошо работает на трассах, где требуется высокая и низкая прижимная сила, однако команду ободряет то, что удалось выжать засчет настроек.

«Очевидно, что нужно многое изучить, но сегодня всё прошло по плану. Я чувствовал, что перегрев шин становится большой проблемой на длинных сериях кругов — не только для нас, но и для конкурентов», — сказал Мазепин, добавив, что на трассе очень низкое сцепление, из-за чего асфальт перегревает шины.

Напомним, на первой практике в Баку Мазепин показал худший результат, а на второй стал 18-м.