Российский хоккеист Михаил Григоренко высказался о вылете сборной России с чемпионата мира по хоккею от команды Канады в 1/4 финала.

«До сих пор не верю в то, что мы проиграли и шок тем сильнее, что у нас была хорошая команда. Она могла реально выиграть этот чемпионат мира, у сборной были все условия, чтобы победить», — сказал Григоренко в интервью ТАСС.

По словам хоккеиста, у российской команды подобрались мастеровитые ребята во всех линиях, команда провела серьезную работу на высоком уровне. «Хороший комплекс на «физику», хороший разбор командной игры, тактика, которую постоянно шлифовали на тренировках», — отметил Григоренко.

Напомним, сборная России по хоккею проиграла Канаде в овертайме в 1/4 финала ЧМ по хоккею в Латвии.