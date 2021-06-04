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  • 21:53,  4 июня 2021
Волейбол
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Россия начала матч с Австралией в Лиге наций

Россия начала матч с Австралией в Лиге наций
Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу начала встречу с командой Австралии в рамках предварительного этапа Лиги наций 2021 года.

Игра проходит в комплексе «Римини Фьера» в Римини, Италия. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

На данный момент сборная России по волейболу провела на турнире четыре матча, в трех из которых одержала победы. Команда Туомаса Саммельвуо одолела Нидерланды и Иран на старте соревнований, затем в пяти партиях уступила японцам. Вчера россияне оказались сильнее сборной США.

Сборная Австралии потерпела четыре поражения подряд на старте турнира, уступив  Германии, Болгарии, Франции и Польше.

На предварительном этапе каждой команде предстоит сыграть по 15 матчей, затем четыре сильнейшие сборные выйдут в плей-офф.

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