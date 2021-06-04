Россия начала матч с Австралией в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу начала встречу с командой Австралии в рамках предварительного этапа Лиги наций 2021 года.
Игра проходит в комплексе «Римини Фьера» в Римини, Италия. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.
На данный момент сборная России по волейболу провела на турнире четыре матча, в трех из которых одержала победы. Команда Туомаса Саммельвуо одолела Нидерланды и Иран на старте соревнований, затем в пяти партиях уступила японцам. Вчера россияне оказались сильнее сборной США.
Сборная Австралии потерпела четыре поражения подряд на старте турнира, уступив Германии, Болгарии, Франции и Польше.
На предварительном этапе каждой команде предстоит сыграть по 15 матчей, затем четыре сильнейшие сборные выйдут в плей-офф.
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