Россия начала матч с Австралией в Лиге наций

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу начала встречу с командой Австралии в рамках предварительного этапа Лиги наций 2021 года.

Игра проходит в комплексе «Римини Фьера» в Римини, Италия. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

На данный момент сборная России по волейболу провела на турнире четыре матча, в трех из которых одержала победы. Команда Туомаса Саммельвуо одолела Нидерланды и Иран на старте соревнований, затем в пяти партиях уступила японцам. Вчера россияне оказались сильнее сборной США.

Сборная Австралии потерпела четыре поражения подряд на старте турнира, уступив Германии, Болгарии, Франции и Польше.