Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий будет работать в качестве комментатора на нескольких матчах предстоящего чемпионата Европы по футболу 2020.

Информацию об этом сообщает портал «РБ Спорт». Как стало известно СМИ, Слуцкий получил предложение поработать комментатором от Первого канала. Он может в паре с другим комментатором отработать матч открытия турнира Италия — Турция, которая пройдёт 11 июня, а также какую-то из игр плей-офф: четвертьфинал или полуфинал, который будет транслировать Первый канал.

Напомним, Леонид Слуцкий уже имеет за плечами опыт работы комментатором. Он прокомментировал несколько игр чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Чемпионат Европы пройдёт в нескольких странах Европы с 11 июня по 11 июля.