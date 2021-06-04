Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и его супруга Влада, больше известная под псевдонимом «Влада Седан», в скором времени станут родителями.

Зинченко и его жена одновременно поделились в своих соцсетях фотографиями со специальной парной съёмки. На снимке видно округлый живот Влады, у неё уже достаточно большой срок беременности.

«Мой мир», — подписал снимок Зинченко. В комментариях футболиста поздравили его одноклубники — бельгиец Кевин де Брюйне, бразилец Эдерсон.

Напомним, недавно Александр Зинченко в составе «Манчестер Сити» выступил в финале Лиги чемпионов. Матч против лондонского «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту завершился со счетом 1:0, единственный гол забил форвард «Челси» Кай Хаверц.