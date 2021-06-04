Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о вылете сборной России с ЧМ по хоккею в Латвии и будущем главного тренера команды Валерия Брагина.

В интервью ТАСС Ротенберг рассказал, что сейчас в штабе обсуждают планы на Олимпиаду и думают, как одержать победу на турнире. «Обсуждаем детали, ждём решения по НХЛ, поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду. Это самый важный вопрос в нашей повестке», — сказал Ротенберг, отметив, что согласно плану А на Олимпиаде сыграют хоккеисты, которые приедут из Северной Америки, согласно плану Б — игроки КХЛ.

«Что касается Брагина, то у него действующий контракт, здесь будем все смотреть с точки зрения деталей, анализировать по турниру», – сказал Ротенберг.