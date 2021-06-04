Российский певец Филипп Киркоров поделился эмоциями от встречи с футболистами сборной России, а также главным тренером национальный команды Станиславом Черчесовым.

В своём «Инстаграме» певец выложил несколько фото со встречи.

«Приехал поддержать ребят на тренировку, встретиться с Главным тренером, Легендой Спорта Станиславом Черчесовым. Попробовал забить гол Капитану @artem.dzyuba , но Король футбола спас ворота», — написал Киркоров, добавив, что его друг Георгий Джикия дал мастер-класс по защите не только мячей, но и нежелательных ситуаций.

Напомним, Филип Киркоров завтра, 5 июня, исполнит гимн Российской Федерации перед товарищеским матчем сборной России против сборной Болгарии. Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.