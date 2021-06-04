Биатлонисты сборной России из группы Юрия Каминского совершили шестичасовой горный поход во время сбора в Болгарии. Поход прошел в Родопских горах.

Спортсмены долгое время тренировались в Бельмекене, сбор завершится в воскресенье, 6 июня.

В «Инстаграме» тренера сборной России по стрельбе Максима Максимова появилось видео из похода.

«Очередной, но на этот раз заключительный, поход на 6 часов» – написал Максимов.

Напомним, перед межсезоньем-2021 сборная России была поделена на несколько групп. Мужскую команду к олимпийскому сезону готовят Сергей Башкиров и Юрий Каминский. В каждой из групп есть как и основные биатлонисты сборной, так и члены экс-резервной команды, так и молодые биатлонисты.