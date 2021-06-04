Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева поучаствовала во вручении премий МУЗ-ТВ.

Спортсменка озвучила победителя в номинации «Прорыв года» — приз достался группе Dabro. Победителя в номинации Медведева объявила вместе с директором по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group Константином Сидорковым.

Ранее Евгения Медведева приступила к репетициям спектакля «Анна Каренина» в постановке Ильи Авербуха. Спортсменка исполнит в постановке роль Кити Щербацкой и будет выступать в паре с бронзовым призером ЧМ в парном катании Александром Энбертом. Премьера спектакля пройдет в Сочи уже 9 июля, главные роли исполнят Оксана Домнина, Максим Шабалин и Роман Костомаров.