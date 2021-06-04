Мужская сборная России по волейболу в трёх сетах обыграла команду Австралии в матче предварительного этапа розыгрыша Лиги наций в 2021 году.

Игра прошла на площадке «Римини Фьера» в городе Римини, Италия. Счёт по партиям 3:0 в пользу сборной России. Счет в сетах 25:19, 26:24, 25:21 в пользу российских волейболистов.

Наиболее результативными игроками в составе сборной России стали центровой Дмитрий Мусэрский и диагональный Виктор Полетаев, они оба набрали по 14 очков за игру. В команде Австралии доигровщик Люк Смит набрал 13 очков.

В следующей встрече сборная России сыграет против сборной Польши. Игра состоится завтра, 5 июня, начало матча назначено на 17:00 по московскому времени. На данный момент российские волейболисты сыграли 5 матчей на турнире и проиграли лишь один — сборной Японии.