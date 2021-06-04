Голландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от возвращения в московский «Спартак».

В интервью AD.nl Промес отметим, что этот трансфер стал хорошим для обеих сторон. «Чувствую себя как раньше. Я играю в каждом матче, забиваю голы. Мы обеспечили себе место в квалификации Лиги чемпионов», — сказал Промес, подчеркнув, что «Спартак» — это особенный клуб для него.

«Россия для меня – это как возвращение домой. Я чуть не стал русским», – заявил Промес.

Напомним, зимой 2021 года Квинси Промес перешел в «Спартак» из амстердамского «Аякса». До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 годы, успел стать чемпионом России в составе «Спартака», а также лучшим бомбардиром РПЛ.