Мужская сборная России по волейболу сегодня, 5 июня, сыграет с командой Польши в матче предварительного этапа Лиги наций 2021 года.

Игра пройдёт на стадионе «Римини Фьера», начало матча назначено на 17:00 по московскому времени.

На данный момент сборная России пока проиграла только один матч в рамках предварительного этапа, в пятисетовом матче уступив команде Японии. Также команда Туомаса Саммельвуо обыграла, Нидерланды и Иран, США и Австралию. У сборной Польши аналогичная статистика — одно поражение в игре против сборной Словении со счетом 1:3, также поляки обыграли Италию, Сербию, США и Австралию.

Отметим, каждая сборная проведет на предварительном этапе 15 матчей, лучшие четыре команды отберутся в плей-офф. Пока сборная России идет на первом месте в турнирной таблице.