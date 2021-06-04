Стало известно, с кем сыграет российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции по теннису.

В следующем матче на «Ролан Гаррос» Медведев сыграет с представителем Чили Кристьяном Гарином. Их встреча состоится в воскресенье, 6 июня.

В четырехсетовом матче в рамках третьего круга Гарин сумел обыграть представителя США Маркоса Гирона. Счет в игре 6:1, 5:7, 6:2, 6:2 в пользу Гарина.

Даниил Медведев, в свою очередь, обыграл в третьем круге ещё одного американского теннисиста Райлли Опелку в трех сетах. Россиянин впервые одержал три победы подряд на Открытом чемпионате Франции.

Общий призовой фонд турнира «Ролан Гаррос» составляет 34 367 215 евро.