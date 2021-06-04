Главные новости с волейбольных площадок, лыжных трасс и теннисных кортов — в дайджесте от Nevasport за 4 июня:

Сборная России по волейболу в трёх сетах обыграла Австралию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу в трёх сетах обыграла команду Австралии в матче предварительного этапа розыгрыша Лиги наций в 2021 году. Игра прошла на площадке «Римини Фьера» в городе Римини, Италия. Счёт по партиям 3:0 в пользу сборной России. Счет в сетах 25:19, 26:24, 25:21 в пользу российских волейболистов.

Главу ФЛГР Вяльбе избрали в Совет FIS

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе вошла в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Решение об этом было принято в пятницу, 4 июня, на 52-м конгрессе организации. В совет также вошли еще 15 кандидатов. Кроме того, на конгрессе был избран новый президент FIS: им стал 59-летний шведский предприниматель-миллиардер Йохан Элиаш.

Медведев обыграл Опелку в трех сетах и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев обыгран представителя США Райлли Опелку и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Соревнования проходят в Париже, матч Медведева и Опелки состоялся на корте Сюзанн Ленглен в центре «Ролан Гаррос». Счёт по сетам 6:4, 6:2, 6:4 в пользу россиянина. Игра заняла у теннисистов 1 час и 39 минут.

Касаткина проиграла Кырсте и вылетела с «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Румынии Соране Кырстя в третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису и покинула турнир. Игра прошла на 14-м корте комплекса «Ролан Гаррос», спортсменки провели на площадке 1 час и 24 минуты. Счет 6:3, 6:2 в пользу Кырсти.

Шведский миллиардер Элиаш избран новым президентом FIS

Шведский миллиардер Йохан Элиаш избран президентом Международной федерации лыжного спорта (FIS). Решение было принято в пятницу, 4 июня, на 52-м конгрессе организации. Кандидатуру Элиаша выдвинула британская федерация лыжного спорта. Также на вакантное место претендовали представитель Лыжной федерации Швеции Матс Орьес, представитель швейцарской ассоциации Урс Леманн и представительница Королевской федерации лыжного спорта Бельгии Сара Льюис.

Российскую теннисистку задержали по подозрению в умышленном проигрыше на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Яна Сизикова задержана французской полицией в Париже. La Parisien пишет, что её подозревают в умышленном проигрыше на «Ролан Гаррос» в прошлом году. Речь идет о парном матче, в котором Сизикова и американка Мэдисон Бренгл проиграли румынкам Патриции Марии Циг и Кристине-Андреа Миту (6:7, 4:6). Под подозрением оказался эпизод во втором сете, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм.

Ферстаппен показал лучшее время в первой практике Гран-при Баку, Хэмилтон -7-й

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат на первой свободной практике в рамках гоночного уикенда «Формулы-1» в Баку — Гран-при Азербайджана. Со вторым результатом финишировал Шарль Леклер из «Феррари», третьим стал его напарник Карлос Сайнс. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лишь седьмое время, его партнер по команде Валттери Боттас стал десятым.

Перес выиграл вторую практику на Гран-при Азербайджана, Мазепин — 18-й

Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес показал лучший результат на второй свободной практике в рамках гоночного уикенда «Формулы-1» в Баку — Гран-при Азербайджана. Лучший результат Переса — 1:42.115. На 0,1 секунды хуже с кругом справился партнер Переса по команде Макс Ферстаппен. Больше одной секунды лидеру проиграл британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон — он лишь 11-й по итогам второй сессии свободных заездов.