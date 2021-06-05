Капитан сборной Бразилии по футболу Каземиро подтвердил, что все игроки команды выступают против проведения Кубка Америки-2021 в их стране.

«Все знают нашу позицию по проведению Кубка Америки в Бразилии. Яснее и быть не может. Мы хотим еще громче высказать свое мнение после игры с Парагваем 8 июня. Такая точка зрения не только у меня, не только у футболистов, которые играют в Европе. Это все, включая Тите», — приводит слова Каземиро Goal.

Аналогичные мнение ранее выразил и главный тренер команды Тите. Изначально турнир должен был проходить в Колумбии и Аргентине, но обе страны лишились этого права. Колумбия не смогла принять соревнования из-за политической ситуации в стране и коронавируса, в Аргентине объявлен высокий уровень опасности заражения.

Кубок Америки должен начаться 11 июня и продлиться до 10 июля в четырех штатах Бразилии.