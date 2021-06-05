«Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» во втором матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра проходила на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась со счетом 1:0.

Автором единственной шайбы стал нападающий гостей Тайлер Тоффоли.

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Таким образом, «Монреаль» повел в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится в понедельник, 7 июня.

Напомним, после первого матча «Монреаль» рассказал о состоянии Джейка Эванса, получившего тяжелую травму после силового приема Марка Шайфли. Хоккеист чувствует себя лучше и смог избежать госпитализации, однако будет отсутствовать неопределенный срок.

В первом раунде плей-офф «Монреаль» выиграл серию у «Торонто Мэйпл Лифс» — 4-3, а «Виннипег» победил «Эдмонтон Ойлерз» — 4-0.