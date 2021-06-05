Петербургский «Зенит» потроллил народного артиста РФ Филиппа Киркорова, перепутавшего игрока сборной России Магомеда Оздоева с его партнером по команде Марио Фернандесом.

«Отличная бейсболка у Николая Баскова», — гласит сообщение «Зенита» в твиттере.

Напомним, в пятницу, 4 июня, Киркоров вместе с сыном посетил расположение национальной команды перед товарищеским матчем с Болгарией. Представляя Оздоева ребенку, исполнитель назвал его «Марио».

Россия сыграет с Болгарией сегодня, 5 июня, в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Перед началом матча Киркоров исполнит гимн России.

Товарищеский матч станет заключительным этапом подготовки к Евро-2020, который стартует 11 июня и продлится до 11 июля.