На городской трассе в Баку (Азербайджан) состоится первая спринтерская гонка этапа Гран-при Формулы-2. Она начнется в 10:25 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Накануне, 4 июня, в Баку состоялась квалификация, российский пилот Роберт Шварцман занял в ней десятое место. Это дает ему право стартовать первым в сегодняшней утренней гонке.

Напомним, по правилам Формулы-2, в спринтерских гонках пилоты стартуют с реверсивной решетки. То есть, гонщик, занявший 10-е место в квалификации, будет стартовать первым, а лидер — десятым. Стартовая решетка на второй спринт тоже будет перевернутой, она формируется по итогам первой гонки. В воскресенье пилоты выйдут на старт согласно местам, занятым в квалификации.

На данный момент лидером личного зачета идет китайский пилот Чжоу Гуаньюй, набравший 68 очков. Второе место занимает Оскар Пиастри (52), третье — француз Тео Пуршер (47). Шварцман (30) занимает шестое место.