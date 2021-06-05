«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Даллас Маверикс» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА. Игра завершилась со счетом 104:97.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал Кавай Леонард, набравший 45 очков. У Реджи Джексона 25 очков и 9 подборов, у Пола Джорджа — 20 очков и 13 подборов. У «Маверикс» самым результативным стал Лука Дончич, в активе которого 29 очков и 11 передач. Тим Хардуэй набрал 23 очка, Бобан Марьянович — 12 очков и 9 подборов.

Счет в серии теперь равный — 3-3, решающий матч состоится 6 июня. Победитель этой пары сыграет с «Ютой Джаз», которая выбила из борьбы «Мемфис Гриззлиз» — 4-1

В других матчах плей-офф встречаются «Филадельфия Сиксерс» и «Атланта Хоукс», «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс», а также «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс».