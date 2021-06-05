Российская фигуристка японского происхождения Юко Кавагути, выступавшая в парном катании с Александром Смирновым, рассказала о своей нынешней работе.

«Моя работа сейчас — массаж лица в одном из салонов красоты в центре Санкт-Петербурга. Мне эта работа очень нравится. Когда начались коронавирусные ограничения, поняла, что нужно иметь и какой-то запасной аэродром, кроме фигурного катания», — приводит слова Кавагути РИА «Новости».

По словам Юко, массаж лица помогал ей во время соревновательной карьеры. Среди её клиентов пока нет известных фигуристок, но один раз в салон приходила Елизавета Туктамышева.

«Она ещё очень молодая, а вот тем, кто постарше, массаж перед соревнованиями просто необходим», — сказала Кавагути.

Напомним, ранее сообщалось, что Кавагути и Смирнов выступят на юбилейном шоу Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге.

Кавагути и Смирнов являются двукратными чемпионами Европы и трехкратными чемпионами России.