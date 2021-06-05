Фредерик Бело, адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой, сообщил, что спортсменка при желании может покинуть Францию, поскольку в ее отношении не установлен судебный контроль.

По словам адвоката, прокурор не нашел достаточно уважительных причин, чтобы оставить теннисистку под стражей еще на сутки. Ей вернули паспорта и не установили судебный контроль.

«Полицейские ей сказали при её освобождении, что это был всего лишь разговор. То есть в отношении неё нет ничего серьёзного. Она свободна в том, чтобы покинуть территорию Франции», — цитирует Бело РИА «Новости».

Напомним, ранее Сизикову задержали по подозрению в договорном матче на «Ролан Гаррос» прошлого года. Речь идет о парном матче первого круга, в котором Сизикова и американка Мэдисон Бренгл играли против румынок Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг. Матч завершился победой румынского дуэта со счетом 7:6 (10:8), 6:4, полицию привлекли события пятого гейма второго сета. Сизикова тогда допустила две двойные ошибки, а объем ставок на победу Циг и Митц именно в это время поднялся до аномальных показателей в несколько сотен тысяч евро.