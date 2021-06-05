Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против Болгарии. Игра будет проходить в Москве на «ВТБ Арене» сегодня, 5 июня, и начнется в 18:00 мск.

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Обслуживать встречу будет белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервным рефери назначен Дмитрий Дмитриев

Товарищеские матчи являются заключительным этапом подготовки к Евро-2020, который стартует 11 июня и продлится до 11 июля. Сборная России на групповом этапе встретится с Бельгией, Данией и Финляндией. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург.