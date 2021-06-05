Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов огласил дату своего следующего боя и имя соперника. 12 июня в Минске он встретится с южноафриканцем Осборном Мачиманом, бой пройдет по правилам бокса и станет одним из главных событий вечера.

«Что-то я засиделся. Пора в бой», — написал Харитонов на своей странице в «Инстаграме» и показал афишу поединка.

Последний официальный бой по правилам ММА с участием Харитонова состоялся в ноябре 2020 года. Тогда россиянин нокаутом победил британца Оли Томпсона. В апреле Сергей дебютировал в лиге боев на голых кулаках, нокаутировав представителя США Майка Кука. Последний бой по кикбоксингу Харитонов провел в мае 2018 года, победив Фредерика Синистру.