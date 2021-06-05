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  • 10:43,  5 июня 2021
Футбол
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«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и сразу отправил его в «Сочи»

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Данила Прохин. Фото: Фк "Зенит"

«Ростов» объявил о приобретении защитника «Зенита» Данилы Прохина. Срок действия контракта 20-летнего игрока не сообщается, следующий сезон он проведет с «Сочи» на правах аренды.

О том, что клубы ведут переговоры по трансферу, сообщалось на прошлой неделе.

Прохин присоединился к «Зениту» в 2019 году. В феврале нынешнего года он перешел в аренду «Сочи» на, отыграл семь матчей в Российской Премьер-Лиге и забил один мяч. С 2019 года футболист выступал за сборную России U-19.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России, набрав 65 очков в 30 матчах. «Сочи» с 53 баллами в активе замкнул первую пятерку. «Ростов» финишировал лишь на девятом месте с 43 очками. В тройку лидеров также вошли московские «Спартак» и «Локомотив».

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