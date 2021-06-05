Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как относится к спортсменам, меняющим гражданство ради выступления на Олимпийских играх.

«Грустно, от этого грустно. Спорт должен быть вне политики. В Древней Греции ведь даже войны останавливались, чтобы провели Олимпиаду. Очень грустно, что сегодня и политика, и спорт перемешались. Осуждаю ли я таких спортсменов? Ну а как осуждать? Ведь каждый атлет стремится к тому, чтобы попасть на Олимпийские игры», — сказала Слуцкая в интервью на YouTube-канале Елены Ханги.

Экс-фигуристка подчеркнула, что у многих век спорта очень короткий и длится всего несколько лет, как в фигурном катании. Чиновники должны бороться за спортсменов и не допускать таких ситуаций, чтобы ты не могли получить визу или были вынуждены ждать ее год, считает Слуцкая.

Напомним, ранее стало известно, что российский фигурист Егор Мурашов будет выступать за Швейцарию, а Владимир Самойлов — за Польшу. В сборную Боснии и Герцеговины перешла Екатерина Митрофанова, в сборную Белоруссии — Виктория Сафонова.